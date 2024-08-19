ЦБ предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты»

ЦБ меняет формат рынка МФО, чтобы бороться с зависимостью россиян от микрозаймов. Среди предложений — новые правила по кредитам «до зарплаты», в частности ограничение числа одновременно действующих займов только одним

Фото: Никита Попов / РБК

Центробанк предлагает разделить рынок микрофинансирования на три сегмента, говорится в его докладе для общественных консультаций. Изменения должны произойти в ближайшие три года.

С одной стороны, Банк России хочет вывести компании, не выдающие краткосрочные дорогие микрозаймы, из сегмента микрофинансовых организаций, и рассчитывает, что это «будет способствовать формированию более позитивного отношения населения к этому сектору финансового рынка». С другой стороны, ЦБ планирует пересмотреть регулирование займов «до зарплаты» с целью исключения негативных практик.

За последние годы «ушли в прошлое» ставки до 1000% годовых, негативные практики по взысканию долгов и случаи потери квартир (благодаря запрету на выдачи под залог жилья), отмечает ЦБ. Но займы «до зарплаты» в ряде случаев «продолжают быть крайне обременительными для заемщиков». В частности, «у определенной категории граждан сформировалась зависимость от займов».

«Они оформляют по несколько договоров в месяц, обращаясь одновременно в разные МФО. В отличие от стандартной модели потребления (продукты питания, топливо, лекарства, универсальные магазины), в данном случае деньги используются на погашение других займов, оплату ставок на спорт и тому подобное», — отмечает ЦБ.

Он предлагает реформировать рынок, а именно ввести следующие три категории МФО:

компании предпринимательского финансирования. Они будут выдавать кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым;

компании целевого финансирования. Будут иметь право финансировать не только бизнес, но также предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых;

микрофинансовые компании. Помимо уже перечисленных типов кредита, смогут выдавать займы под 100% и выше.

Сейчас регулятор делит компании этого сектора на микрофинансовые и мирокредитные компании (МФК и МКК; МФК могут выдавать физлицам более крупные займы, а регуляторные требования к ним строже). Теперь он хочет отказаться от такой классификации.

«Изначальная цель данного пропорционального подхода была нивелирована развитием технологий и трансформацией бизнес-моделей МФО. Повышенные требования, предъявляемые к МФК, выполняются ведущими МКК в силу конкурентной необходимости, а не требований законодательства. На рынке появились крупные технологичные МКК, уровень цифровизации, скоринга и информационных решений которых сегодня выше, чем у отдельных МФК», — объясняет ЦБ необходимость такого шага.

Как будут регулироваться новые микрофинансисты

Все три новых типа МФО смогут выдавать кредиты на предпринимательские цели без ограничений по сумме. Потребительские кредиты без обеспечения можно будет выдавать в пределах 100 тыс. руб. для нового типа МФК и 1 млн руб. для компаний целевого финансирования. Для обеспеченных кредитов эти лимиты составят 500 тыс. и 3 млн руб. соответственно.

Все компании смогут привлекать средства населения. Для МФК нижний предел такого вклада составит 3 млн руб., для остальных — по 1,5 млн руб.

Требования ЦБ к величине капитала МФО будут отличаться в зависимости от типа компаний. Основной критерий — наличие привлеченных средств населения. Если компания предпринимательского финансирования их не привлекает, то у регулятора и вовсе не будет к ней требований по капиталу. Для компаний целевого финансирования и МФК эти требования составят 5 и 10 млн руб. соответственно.

Но в случае наличия таких операций минимальный капитал компании предпринимательского финансирования должен составлять 50 млн руб., компании целевого финансирования — 70 млн руб., а МФК — 200 млн руб.

Внимание к займам «до зарплаты»

Наиболее универсальной категорией станут микрофинансовые компании, отмечает ЦБ, именно они смогут выдавать займы «до зарплаты». С одной стороны, этот сегмент позволяет обеспечить заемными средствами граждан, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться банковскими продуктами, отмечается в докладе. Но есть и признаки зависимости ряда заемщиков от этого продукта.

«Около 60% всех потребительских займов входят в «цепочки займов», когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом», — говорится в докладе ЦБ. При этом размер долга растет, то есть сумма каждого последующего займа (или нескольких займов) превышает величину предыдущего. В общем объеме выдач такие займы занимают 33%, указывает ЦБ. Две трети займов в цепочках формально не просрочены, и это искажает реальную кредитную историю заемщика.

ЦБ предлагает несколько новых мер в регулировании этого сегмента. Банк России хочет: