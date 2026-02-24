В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА
В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.
Он призвал граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности.
Ранее Минобороны сообщало о семи сбитых беспилотниках над территорией Краснодарского края в период с 7:00 до 9:00 мск.
Аэропорт Сочи закрыли для полетов спустя два с половиной часа после снятия предыдущих ограничений. Более ста рейсов задерживается.
