Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности.

Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов
Политика

Ранее Минобороны сообщало о семи сбитых беспилотниках над территорией Краснодарского края в период с 7:00 до 9:00 мск.

Аэропорт Сочи закрыли для полетов спустя два с половиной часа после снятия предыдущих ограничений. Более ста рейсов задерживается.

