Вслед за Геленджиком для полетов закрыли аэропорт Сочи
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Незадолго до этого полеты запретили в аэропорту Геленджика.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
