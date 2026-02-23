Начало матча КХЛ в Сочи отложили на час из-за авиаопасности
В связи с авиационной опасностью в Сириусе начало матча чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА перенесли, сообщила пресс-служба лиги.
Игра должна была начаться в 17:00 мск.
Начало встречи перенесли ориентировочно на 18:00 мск.
Позднее лига сообщила, что игра начнется в 18:15 мск.
Мэр Сочи Андрей Прошунин около 16:00 мск сообщил в телеграм-канале, что в городе работает система ПВО, отражается атака БПЛА.
В 15:53 мск в Сочи в третий раз за день приостановили работу аэропорта.
Хоккейный клуб «Сочи» проводит домашние матчи в ледовом дворце «Большой» в Сириусе.
«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ и уже потерял шансы на выход в плей-офф. ЦСКА — пятый в турнирной таблице и ранее пробился в Кубок Гагарина.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга