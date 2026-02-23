 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Начало матча КХЛ в Сочи отложили на час из-за авиаопасности

Начало матча КХЛ «Сочи» — ЦСКА отложили на час из-за атаки беспилотников
Матч «Сочи» — ЦСКА должен был начаться в 17:00, начало встречи отложили на час. В Сочи отражают атаку БПЛА
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В связи с авиационной опасностью в Сириусе начало матча чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА перенесли, сообщила пресс-служба лиги.

Игра должна была начаться в 17:00 мск.

Начало встречи перенесли ориентировочно на 18:00 мск.

Позднее лига сообщила, что игра начнется в 18:15 мск.

Мэр Сочи Андрей Прошунин около 16:00 мск сообщил в телеграм-канале, что в городе работает система ПВО, отражается атака БПЛА.

В 15:53 мск в Сочи в третий раз за день приостановили работу аэропорта.

Хоккейный клуб «Сочи» проводит домашние матчи в ледовом дворце «Большой» в Сириусе.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ и уже потерял шансы на выход в плей-офф. ЦСКА — пятый в турнирной таблице и ранее пробился в Кубок Гагарина.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сочи ХК ЦСКА
