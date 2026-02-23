 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Сочи идет отражение атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие. Незадолго до этого Прошунин объявил в Сочи режим атаки. Он также действует на территории «Сириуса».

Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

О работе ПВО в городе Прошунин сообщает в течение дня. В связи с повторным объявлением на территории «Сириуса» и Сочи режима атаки дронов вечером 23 февраля был прерван матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА. Встречу решили не доигрывать. О новом матче лига сообщит позднее.

Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
