Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов
В Сочи идет отражение атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.
Он призвал жителей города сохранять спокойствие. Незадолго до этого Прошунин объявил в Сочи режим атаки. Он также действует на территории «Сириуса».
О работе ПВО в городе Прошунин сообщает в течение дня. В связи с повторным объявлением на территории «Сириуса» и Сочи режима атаки дронов вечером 23 февраля был прерван матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА. Встречу решили не доигрывать. О новом матче лига сообщит позднее.
