 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Politico раскрыло, почему лидеры ЕС могут приехать в Киев «без подарков»

Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен и Антонио Кошта
Урсула фон дер Ляйен и Антонио Кошта (Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Global Look Press)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта планировали приехать на Украину 24 февраля с согласованными 20-м пакетом антироссийских санкций и кредитом на €90 млрд, однако эти планы могут сорваться, пишет Politico.

Как отмечает издание, объявление о новых санкциях и кредите должны были стать «подарками», но из-за противодействия Венгрии и других стран Европы, фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать «с пустыми руками».

Евросоюз готовит 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля, сообщил Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Эта дата совпадает с годовщиной начала Россией военной операции на Украине.

Представители стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, обсудят проект новых санкций против России на заседании Совета по иностранным делам. При этом прогресс маловероятен, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Reuters 20 февраля сообщил со ссылкой на дипломатов, что послы стран ЕС на очередной встрече не смогли согласовать 20-й пакет ограничений. О проблемах в согласовании новых санкций ранее сообщал и Bloomberg. При этом, как пишет Politico, в преддверии согласования новых санкций евродипломаты выражали оптимизм и заверили, что сумеют согласовать меры до установленной даты.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на странице в Х, что на заседании 23 февраля Венгрия заблокирует решение о санкциях. Кроме того, Будапешт выступает и против выделения Киеву кредита на €90 млрд. Отношения между Венгрией и Украиной ухудшились после приостановки прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба», в чем венгерская сторона обвинила украинскую.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Каллас не исключила провал проекта новых санкций ЕС к 24 февраля
Политика
Кая Каллас

Предложенный Еврокомиссией в начале февраля 20-й пакет санкций против России предполагает полный запрет на морские услуги при поставках российской нефти, расширение санкционного списка судов до 640 единиц и ограничения на приобретение танкеров для «теневого флота». Под запрет могут попасть техобслуживание танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, а также экспорт химикатов, резины и аммиака (общая сумма ограничений — более €360 млн).

Однако, по данным Bloomberg, ряд стран ЕС выступил против отдельных мер. Италия и Венгрия отказались поддерживать санкции против грузинского порта Кулеви, Греция и Мальта — против индонезийского порта Каримун. Мадрид и Рим также не согласились с ограничениями против кубинского банка. Кроме того, Мальта и Греция выступили против замены потолка цен на нефть полным запретом морских услуг, опасаясь последствий для судоходства и цен на энергоносители.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Урсула фон дер Ляйен Антониу Кошта Украина кредит Евросоюз санкции ЕС
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Дважды отстоявший на ноль вратарь СКА вошел в число игроков недели в КХЛ Спорт, 12:32
Юристы ответили, можно ли получить штраф за громко работающий миксер Общество, 12:31
Politico раскрыло, почему лидеры ЕС могут приехать в Киев «без подарков» Политика, 12:24
Рублев вылетел из топ-15 рейтинга, не защитив титул чемпиона в Дохе Спорт, 12:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Генерал США рассказал, зачем США требуют от Киева мирную сделку до лета Политика, 12:10
Силы ПВО за сутки сбили 541 украинский беспилотник Политика, 12:05
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
NYT узнала, какого ответа Ирана на удары опасаются США Политика, 12:04
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 11:42
В «Крошке-картошке» ответили на сообщения об аресте директора франшизы Общество, 11:18
Тренировка внимания снижает риск деменции на 25%. Как это работаетПодписка на РБК, 11:15
Politico назвало страну, решившую ускорить вступление в ЕС из-за Трампа Политика, 11:13
Таможня США остановит сбор пошлин Трампа после запрета Верховным судом Политика, 11:08