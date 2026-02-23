Politico раскрыло, почему лидеры ЕС могут приехать в Киев «без подарков»

Урсула фон дер Ляйен и Антонио Кошта (Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Global Look Press)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта планировали приехать на Украину 24 февраля с согласованными 20-м пакетом антироссийских санкций и кредитом на €90 млрд, однако эти планы могут сорваться, пишет Politico.

Как отмечает издание, объявление о новых санкциях и кредите должны были стать «подарками», но из-за противодействия Венгрии и других стран Европы, фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать «с пустыми руками».

Евросоюз готовит 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля, сообщил Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Эта дата совпадает с годовщиной начала Россией военной операции на Украине.

Представители стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, обсудят проект новых санкций против России на заседании Совета по иностранным делам. При этом прогресс маловероятен, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Reuters 20 февраля сообщил со ссылкой на дипломатов, что послы стран ЕС на очередной встрече не смогли согласовать 20-й пакет ограничений. О проблемах в согласовании новых санкций ранее сообщал и Bloomberg. При этом, как пишет Politico, в преддверии согласования новых санкций евродипломаты выражали оптимизм и заверили, что сумеют согласовать меры до установленной даты.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на странице в Х, что на заседании 23 февраля Венгрия заблокирует решение о санкциях. Кроме того, Будапешт выступает и против выделения Киеву кредита на €90 млрд. Отношения между Венгрией и Украиной ухудшились после приостановки прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба», в чем венгерская сторона обвинила украинскую.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Предложенный Еврокомиссией в начале февраля 20-й пакет санкций против России предполагает полный запрет на морские услуги при поставках российской нефти, расширение санкционного списка судов до 640 единиц и ограничения на приобретение танкеров для «теневого флота». Под запрет могут попасть техобслуживание танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, а также экспорт химикатов, резины и аммиака (общая сумма ограничений — более €360 млн).

Однако, по данным Bloomberg, ряд стран ЕС выступил против отдельных мер. Италия и Венгрия отказались поддерживать санкции против грузинского порта Кулеви, Греция и Мальта — против индонезийского порта Каримун. Мадрид и Рим также не согласились с ограничениями против кубинского банка. Кроме того, Мальта и Греция выступили против замены потолка цен на нефть полным запретом морских услуг, опасаясь последствий для судоходства и цен на энергоносители.

Материал дополняется.