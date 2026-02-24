СК показал кадры с места взрыва у полицейской машины в Москве
Следственный комитет (СК) России показал видео с места взрыва, прогремевшего в ночь на 24 февраля, возле Савеловского вокзала в Москве.
Неизвестный тогда подошел к автомобилю Госавтоинспекции, где находились патрулировавшие площадь сотрудники, после чего прогремел взрыв. В результате детонации погиб сотрудник ГАИ, еще двое пострадали, сам подозреваемый погиб на месте происшествия.
На кадрах видны оцепленная пустая площадь, а также служебные машины с мигалками. Во второй части видео вблизи показана машина ГАИ, пострадавшая от взрыва: у нее практически полностью отсутствуют двери.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). На место происшествия прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.
