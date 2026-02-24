В трех российских аэропортах ограничили полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Казани и Калуги. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В публикации отметили, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Последний раз полеты в аэропорту Казани приостановили ночью 23 февраля. Ограничения сняли спустя 8,5 часов. По данным Минобороны, за ночь над Татарстаном сбили три дрона.

В Калуге ограничения ввели днем 22 февраля и сняли утром 23 февраля.

Позднее Росавиация также сообщила о введении ограничений в аэропорту Саратова.

До этого регион подвергся массированной атаке беспилотников 21 февраля. Попытку атаковать производственные объекты зафиксировали в Альметьевске. Силы ПВО также работали в Елабужском районе.