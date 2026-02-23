В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации в 7:39 мск.

Примерно через 30 минут временные ограничения на рейсы также сняли в аэропортах Самары и Ульяновска, добавила Росавиация.

Полеты приостанавливали для обеспечения безопасности.

Ограничения в авиагавани Калуги ввели в 13:23 мск 22 февраля. Позднее, в 17:34, Росавиация сообщила о введении ограничений в ярославском аэропорту Туношна. Авиагавани Пензы и Саратова закрыли для полетов в 22:51.

Временные ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. На момент публикации меры действуют в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска.

Минобороны сообщило о перехвате над российскими регионами 152 дронов за ночь.