Военная операция на Украине⁠,
0

В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации в 7:39 мск.

Примерно через 30 минут временные ограничения на рейсы также сняли в аэропортах Самары и Ульяновска, добавила Росавиация.

Полеты приостанавливали для обеспечения безопасности.

Аэропорт Хабаровска приостановил полеты из-за непогоды
Общество

Ограничения в авиагавани Калуги ввели в 13:23 мск 22 февраля. Позднее, в 17:34, Росавиация сообщила о введении ограничений в ярославском аэропорту Туношна. Авиагавани Пензы и Саратова закрыли для полетов в 22:51.

Временные ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. На момент публикации меры действуют в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска.

Минобороны сообщило о перехвате над российскими регионами 152 дронов за ночь.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
аэропорты ограничения Росавиация
