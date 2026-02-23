 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Количество приостановивших полеты аэропортов возросло до семи

Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения также действуют в Ульяновске, Пензе, Саратове, Ярославле и Калуге.

Ранее меры были введены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент подготовки материала они работают в штатном режиме.

Аэропорт Ульяновска приостановил полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Калуга Нижнекамск аэропорты Росавиация
