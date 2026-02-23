 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Россией уничтожили 152 дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили над Россией 152 беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью — там сбили 65 беспилотников. Еще 35 перехватили над Саратовской областью, 16 — над Крымом и по восемь — над Воронежской и Ростовской областями.

По четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три — над Волгоградской областью и Татарстаном и по два — над Курской и Липецкой областями. Еще по одному дрону сбили над Тульской и Тверской областями.

В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика

Ночью в девяти российских аэропортов не осуществляли прием и выпуск самолетов. На момент подготовки публикации ограничения продолжают действовать в Самаре, Казани, Нижнекамске и Ульяновске.

В ночь на 23 февраля массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и округ, сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Энергетическая инфраструктура получила серьезная повреждения, начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома.

В Воронеже обломки уничтоженной «высокоскоростной цели» упали на один из объектов энергетики, в двух районах по этой причине возникли краткосрочные проблемы с энергоснабжением, сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

