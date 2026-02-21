Власти Татарстана сообщили об отражении массированной атаки
Массированная атака на Татарстан отражена, жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе главы республики, передает «Татар-Информ».
«Сегодня 21 февраля на республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами», — заявила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
Массовые мероприятия в Казани на 21 февраля отменены.
Пресс-служба администрации Альметьевска со ссылкой на главу муниципального района Гюзель Хабутдинову сообщила, что в Альметьевске зафиксировали попытку массированной атаки беспилотников на производственные объекты.
Угрозу нейтрализовали силы противовоздушной обороны, пострадавших нет.
«Производственные процессы на объектах района не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Хабутдинова добавила, что угрозы для жителей и инфраструктуры района нет, ситуация под контролем.
Глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА над территорией муниципального образования.
«Жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников — она распространялась на Казань, Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу.
Позже угрозу отменили в Казани.
В аэропортах Казани и Нижнекамска дважды за сутки вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
