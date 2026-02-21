 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Татарстана сообщили об отражении массированной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
В Татарстане отразили массированную атаку беспилотников и «иных средств», жертв и разрушений нет. В Альметьевске власти заявили о нейтрализации угрозы для производственных объектов, в Елабужском районе силы ПВО сбили беспилотники
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Массированная атака на Татарстан отражена, жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе главы республики, передает «Татар-Информ».

«Сегодня 21 февраля на республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами», — заявила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Массовые мероприятия в Казани на 21 февраля отменены.

Пресс-служба администрации Альметьевска со ссылкой на главу муниципального района Гюзель Хабутдинову сообщила, что в Альметьевске зафиксировали попытку массированной атаки беспилотников на производственные объекты.

Еще пять российских аэропортов приостановили полеты
Политика

Угрозу нейтрализовали силы противовоздушной обороны, пострадавших нет.

«Производственные процессы на объектах района не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Хабутдинова добавила, что угрозы для жителей и инфраструктуры района нет, ситуация под контролем.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА над территорией муниципального образования.

«Жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
Политика
Фото:Оксана Король / Бизнес Online / ТАСС

Ранее в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников — она распространялась на Казань, Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу.
Позже угрозу отменили в Казани.

В аэропортах Казани и Нижнекамска дважды за сутки вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Татарстан БПЛА атака Альметьевск ВСУ беспилотники дроны
Материалы по теме
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
Политика
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Политика
Еще пять российских аэропортов приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Запорожской области беспилотник атаковал школу Политика, 14:25
Украина предложила ЕС замену нефтепроводу «Дружба» Политика, 14:23
Как стать успешным: восемь привычек, которые мешают росту Образование, 14:18
Фицо поставил ультиматум Зеленскому сроком до 23 февраля Политика, 14:17
В Казани после налета беспилотников отменили все массовые мероприятия Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Кто из спортсменов погиб на зимних Олимпийских играх Спорт, 14:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Коростелев бежит к медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:55
Олимпийский чемпион и чемпион мира сошли с марафона на Играх в Италии Спорт, 13:49
Власти Татарстана сообщили об отражении массированной атаки Политика, 13:48
Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии Общество, 13:39
Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек» Зоя Дородова Общество, 13:30
Путь до дебютной Олимпиады. Что известно о карьере Анастасии Семеновой Спорт, 13:28