Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве

Глава МВД Владимир Колокольцев приехал к месту взрыва на площади Савеловского вокзала, передает «РИА Новости».

Взрыв на площади произошел в ночь на 24 февраля. По данным полиции, около 00:05 неизвестный подошел к автомобилю ГАИ, где находились патрулировавшие площадь сотрудники, после чего «произошла детонация неизвестного устройства».

В результате скончался один сотрудник ГАИ, еще двое пострадали, их доставили в больницу. Как предварительно установили следователи, злоумышленник также погиб на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Максимальное наказание по первой статье — пожизненное заключение, по второй может грозить до восьми лет лишения свободы.