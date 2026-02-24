 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве

Глава МВД Владимир Колокольцев приехал к месту взрыва на площади Савеловского вокзала, передает «РИА Новости».

Взрыв на площади произошел в ночь на 24 февраля. По данным полиции, около 00:05 неизвестный подошел к автомобилю ГАИ, где находились патрулировавшие площадь сотрудники, после чего «произошла детонация неизвестного устройства».

В результате скончался один сотрудник ГАИ, еще двое пострадали, их доставили в больницу. Как предварительно установили следователи, злоумышленник также погиб на месте.

Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Максимальное наказание по первой статье — пожизненное заключение, по второй может грозить до восьми лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
взрыв Владимир Колокольцев МВД Савеловский вокзал Москва
Владимир Колокольцев фото
Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
Материалы по теме
СК возбудил дело после взрыва у Савеловского вокзала в Москве
Общество
СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Общество
Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб Общество, 03:44
Медведев ответил на запрет на въезд в ЕС участникам боевых действий Политика, 03:29
Москва призвала Вашингтон освободить Мадуро Политика, 03:23
Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем» Политика, 03:21
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:52
СК возбудил дело после взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:25
Зеленский увидел «начало конца» конфликта Политика, 02:24
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Послу США Кушнеру запретили «прямой доступ» к министрам Франции Политика, 01:54
СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:49
В Севастополе отразили атаку Политика, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:12
Над Россией за три часа сбили 24 дрона Политика, 00:36
«Додо Пицца» оплатит лечение собаки, из-за которой уволили курьера Общество, 00:33