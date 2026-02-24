 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за три часа сбили 24 дрона

Минобороны: над Россией за три часа сбили 24 дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили и уничтожили 24 беспилотника в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Больше всего дронов — девять — уничтожили над акваторией Черного моря. Семь беспилотников сбили над Белгородской областью, еще шесть — над Краснодарским краем.

По одному дрону перехватили над территорией Крыма и акваторией Азовского моря.

Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе отражают атаку беспилотников. 23 февраля на территории «Сириуса» и Сочи несколько раз объявляли режим атаки дронов. Из-за этого, в частности, прервали матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА. Встречу решили не доигрывать.

Кроме того, в Белгородской области в результате атаки дронов вечером 23 февраля пострадали два человека. В селе Новая Таволжанка ранения при ударе беспилотника по автомобилю получил местный житель. В селе Никольское пострадал боец подразделения «Орлан» — он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги при выполнении служебных задач по уничтожению дрона.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
БПЛА ПВО Минобороны
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
