Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА прервали после первого периода в связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА, сообщила пресс-служба КХЛ.
Встречу решили не доигрывать в понедельник, решение по ней лига сообщит позднее.
Матч должен был начаться в 17:00 мск, но начался в 18:15 мск из-за авиационной опасности. Счет в игре после первого периода был 0:0. Как пишет «РИА Новости», диктор по стадиону попросил всех незамедлительно проследовать в укрытие.
В 18:38 мск Росавиация в четвертый раз за день сообщила о приостановке приема и отправлении самолетов в аэропорту Сочи.
«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ и уже потерял шансы на выход в плей-офф. ЦСКА идет пятым и обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.
