Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников
Дежурные средства ПВО в период с 15:00 до 20:00 мск сбили над российскими регионами 45 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над Крымом — 12 аппаратов, над Краснодарским краем — 11. Еще восемь беспилотников перехватили над Азовским морем, шесть — над Белгородской областью, один — над Брянской.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в указанный период дважды сообщал о налетах дронов. В городе Шебекино при ударе дрона по машине были ранены четыре мирных жителя. Позднее глава региона сообщил, что под атаками ВСУ оказались шесть муниципалитетов. Никто не пострадал.
Материал дополняется
