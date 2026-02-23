Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства ПВО в период с 15:00 до 20:00 мск сбили над российскими регионами 45 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Крымом — 12 аппаратов, над Краснодарским краем — 11. Еще восемь беспилотников перехватили над Азовским морем, шесть — над Белгородской областью, один — над Брянской.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в указанный период дважды сообщал о налетах дронов. В городе Шебекино при ударе дрона по машине были ранены четыре мирных жителя. Позднее глава региона сообщил, что под атаками ВСУ оказались шесть муниципалитетов. Никто не пострадал.

Материал дополняется