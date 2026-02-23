 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства ПВО в период с 15:00 до 20:00 мск сбили над российскими регионами 45 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Крымом — 12 аппаратов, над Краснодарским краем — 11. Еще восемь беспилотников перехватили над Азовским морем, шесть — над Белгородской областью, один — над Брянской.

Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА
Спорт
Фото:Телеграм-канал ХК ЦСКА

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в указанный период дважды сообщал о налетах дронов. В городе Шебекино при ударе дрона по машине были ранены четыре мирных жителя. Позднее глава региона сообщил, что под атаками ВСУ оказались шесть муниципалитетов. Никто не пострадал.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Полина Дуганова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Американский боксер потерял сознание во время паузы между раундами Спорт, 21:38
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
В Белгородской области при атаке пострадали мирный житель и боец «Орлана» Политика, 21:24
Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников Политика, 21:19
ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области Политика, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФХР бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение Спорт, 20:49
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге Общество, 20:49
Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам военной операции Политика, 20:33
В Британии задержали бывшего посла в США по делу Эпштейна Политика, 20:12
Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии Спорт, 20:07
Главком ВСУ заявил о «сложной ситуации» на южном участке фронта Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА Спорт, 19:53