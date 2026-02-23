Трамп пригрозил «ужасными» мерами странам, «грабившим» США

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд «случайно и невольно» своим «глупым» решением о признании незаконными введенные пошлины расширил его полномочия. Об этом политик написал в Truth Social.

«Я могу использовать лицензии, чтобы делать совершенно «ужасные» вещи с зарубежными странами, особенно с теми странами, которые нас грабили на протяжении многих десятилетий, но непонятным образом, согласно постановлению, не могу взимать с них лицензионный сбор», — говорится в сообщении.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании закона о чрезвычайных ситуациях. Суд указал, что президент превысил свои полномочия, применив этот закон для установления пошлин.

Решение затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины против большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». В Белом доме уточнили, что она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать в течение 150 дней. Позднее республиканец объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%.