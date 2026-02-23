 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп пригрозил «ужасными» мерами странам, «грабившим» США

Сюжет
Торговая война США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд «случайно и невольно» своим «глупым» решением о признании незаконными введенные пошлины расширил его полномочия. Об этом политик написал в Truth Social.

«Я могу использовать лицензии, чтобы делать совершенно «ужасные» вещи с зарубежными странами, особенно с теми странами, которые нас грабили на протяжении многих десятилетий, но непонятным образом, согласно постановлению, не могу взимать с них лицензионный сбор», — говорится в сообщении.

Таможня США остановит сбор пошлин Трампа после запрета Верховным судом
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании закона о чрезвычайных ситуациях. Суд указал, что президент превысил свои полномочия, применив этот закон для установления пошлин.

Решение затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины против большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». В Белом доме уточнили, что она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать в течение 150 дней. Позднее республиканец объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Верховный суд США пошлины лицензии
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп пригрозил странам, «играющим в игры» с пошлинами
Политика
Таможня США остановит сбор пошлин Трампа после запрета Верховным судом
Политика
CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Британии задержали бывшего посла в США Политика, 20:12
Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии Спорт, 20:07
Главком ВСУ заявил о «сложной ситуации» на южном участке фронта Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА Спорт, 19:53
Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину из-за «Дружбы» Политика, 19:46
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Линдси Вонн после выписки заявила, что ей грозила ампутация ноги на Играх Спорт, 19:30
Власти Мексики раскрыли, как отследили наркобарона через его любовницу Политика, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп пригрозил «ужасными» мерами странам, «грабившим» США Политика, 18:54
Страны ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России Политика, 18:50
Трамп пригрозил странам, «играющим в игры» с пошлинами Политика, 18:42
Международная федерация скалолазания восстановила членство России Спорт, 18:38