Таможня США остановит сбор пошлин Трампа после запрета Верховным судом

Американские таможенники во вторник прекратят взимать признанные незаконными Верховным судом пошлины Трампа. Республиканец в ответ ввел другие сборы

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Погранично-таможенная служба США приостановит сбор пошлин, введенных в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), во вторник, 24 февраля, в 08:01 мск, пишет Reuters.

Таможня США не объяснила, почему пошлины продолжают взиматься спустя несколько дней после решения Верховного суда, в ее сообщении также не содержалась информация о возможных возмещениях средств импортерам.

На прошлой неделе, 20 февраля, Верховный суд США вынес решение против тарифов президента США Дональда Трампа, введенных на основании IEEPA. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов.

В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнил Белый дом, она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней. Впоследствии президент США поднял ставку до 15%.

Республиканец назвал решение суда смешным и «позором». «Те члены Верховного суда, которые проголосовали против нашего вполне приемлемого и правильного метода ТАРИФОВ, должны стыдиться себя. Их решение было смешным», — написал президент в своей социальной сети Truth Social.

Решение Верховного суда затрагивает «взаимные» пошлины, введенные в отношении большинства стран мира; тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, обоснованные необходимостью борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США; и «вторичные» пошлины против Индии, введенные в ответ на закупки российской нефти.

В Верховном суде не прояснили, что делать с деньгами, которые администрация Трампа уже собрала через тарифы. Этот вопрос, вероятно, потребуется решить нижестоящим судам, писал CNN. Экономисты Penn-Wharton Budget Model подсчитали, что США могут обязать вернуть более $175 млрд, собранных с чрезвычайных таможенных пошлин.

О том, что «бизнес празднует победу», писал Reuters, отметив, что многие компании и отраслевые ассоциации отреагировали на решение суда с надеждой на более предсказуемую торговую политику. Однако позднее был опубликован еще один материал агентства со ссылкой на европейских предпринимателей, в котором говорится, что компании готовятся к новому раунду торговой неопределенности. По их словам, отмена пошлин, введенных под предлогом чрезвычайных полномочий, «рушит прежнюю правовую основу», также европейские предприниматели допускают новые тарифы.