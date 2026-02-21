 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Трамп подписал указ о пошлине в 10% «для всех стран»

Сюжет
Торговая война США
О намерении ввести дополнительную пошлину Трамп объявил ранее на фоне решения Верховного суда, признавшего уже введенные пошлины Трампа незаконными
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский президент подписал указ о дополнительной пошлине в размере 10% «для всех стран». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — говорится в публикации.

Минфин США пригрозил странам полным эмбарго при несоблюдении пошлин
Политика
Скотт Бессент

Накануне вечером Верховный суд США постановил, что тарифы, установленные Трампом с использованием закона о чрезвычайных ситуациях, противоречат законодательству. Суд заключил, что президент превысил свои полномочия, применив данный закон для введения пошлин.

После этого Трамп заявил, что все пошлины «остаются в силе». Кроме этого, он анонсировал подпсиание указа о введении глобальной пошлины в размере 10% в дополнение к уже применяемым пошлинам.

Республиканец также счел, что суд находился под иностранным влиянием. «По моему мнению, суд был под влиянием иностранных интересов и политического движения, которое намного меньше, чем люди думают. Это небольшое движение», — сказал он.

До этого CNN сообщал, что республиканец во время завтрака с губернатором назвал решение суда «позором» и заявил, что у него есть запасной план.

