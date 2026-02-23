Путин наградил участников военной операции
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, участникам военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил их за службу. Он отметил, что каждый человек беспокоится о своем здоровье, жизни и семье, однако профессиональный долг офицера требует иного приоритета.
После церемонии вручения государственных наград Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и офицеры.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга