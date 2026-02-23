Путин наградил участников военной операции

Владимир Путин во время церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле, Москва (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, участникам военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил их за службу. Он отметил, что каждый человек беспокоится о своем здоровье, жизни и семье, однако профессиональный долг офицера требует иного приоритета.

После церемонии вручения государственных наград Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и офицеры.