Путин наградил участников военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время церемонии вручения медалей &laquo;Золотая Звезда&raquo; Героям России в Кремле, Москва
Владимир Путин во время церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле, Москва (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, участникам военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил их за службу. Он отметил, что каждый человек беспокоится о своем здоровье, жизни и семье, однако профессиональный долг офицера требует иного приоритета.

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Общество

После церемонии вручения государственных наград Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и офицеры.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Владимир Путин участники боевых действий Кремль медали вручение наград
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
