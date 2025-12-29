 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин посмертно наградил орденом Мужества посла России в КНДР Мацегору

Александр Мацегора
Александр Мацегора (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества посла России в КНДР Александра Мацегоры, скончавшегося в начале декабря. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Мацегора удостоен награды «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России, а также мужество и отверженность, которые он проявил при исполнении профессионального долга.

В феврале 2024 года Путин наградил Мацегору орденом Александра Невского.

Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Политика
Александр Мацегора

Александр Мацегора скончался 6 декабря в возрасте 70 лет. Он занимал пост посла в КНДР с 2014 года, а в 2006–2011 годах был в должности советникf-посланника посольства России в республике. С 2011-го имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Церемония прощания с Мацегорой состоялась 16 декабря в Центральной клинической больнице. В тот же день помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что посла представили к ордену Мужества, награду передадут семье дипломата.

Анастасия Луценко
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
