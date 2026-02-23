Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства назвал праздник 23 февраля символом «искренней народной любви к нашим защитникам» и напомнил о преемственности памяти о военных подвигах предков.
«Низкий поклон всем, кто сражается за Отечество. Вечная память героям, павшим за наш народ», — сказал Путин.
Он заверил, что власти продолжат работу по укреплению вооруженных сил России, а главным приоритетом назвал развитие ядерной триады.
«Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов вооруженных сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях», — сказал глава государства.
