Общество⁠,
0

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства назвал праздник 23 февраля символом «искренней народной любви к нашим защитникам» и напомнил о преемственности памяти о военных подвигах предков.

«Низкий поклон всем, кто сражается за Отечество. Вечная память героям, павшим за наш народ», — сказал Путин.

В Москве решили не проводить салют 23 февраля
Политика
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Он заверил, что власти продолжат работу по укреплению вооруженных сил России, а главным приоритетом назвал развитие ядерной триады.

«Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов вооруженных сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях», — сказал глава государства.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин День защитника Отечества поздравление
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
