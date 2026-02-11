Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом

Анастасия Ракова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, Путин присвоил космонавту Александру Горбунову звание Героя России

Анастасия Ракова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован 11 февраля.

Ракова была награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, следует из документа.

Также Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю отряда ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Александру Горбунову. В тексте указа сказано, что почетное звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС.

Иван Вагнер — начальник группы отряда космонавтов — был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а инструктор и космонавт-испытатель отряда Алексей Овчинин — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В тексте указа сказано, что они награждены за большой вклад в развитие космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС.

Кроме того, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени были награждены худрук и директор Большого Московского государственного цирка на Вернадского Аскольд и Эдгард Запашные.

