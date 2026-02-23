 Перейти к основному контенту
В «Крошке-картошке» ответили на сообщения об аресте директора франшизы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Задержанный по делу об избиении женщины в столичном метро является наемным сотрудником одного из кафе сети «Крошка-картошка», сообщили РБК в пресс-службе сети быстрого питания.

«Задержанный является наемным сотрудником одного из кафе сети и не является партнером или франчайзи компании. Он не принимает управленческих решений на уровне сети», — говорится в сообщении.

В компании также указали, что инцидент не связан с работой сотрудника и произошел вне рабочего времени. «Компания ожидает от всех сотрудников соблюдения законодательства и внутренних стандартов сети и не комментирует частную жизнь и обстоятельства своих сотрудников», — отметили в пресс-службе «Крошка-картошка».

Ранее «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что директора франшизы «Крошка-картошка» арестовали на пять суток за избиение женщины в вагоне метро. По данным агентств, инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии в новогодние праздники — 8 января. Мужчина столкнул рюкзак женщины и ударил ее по лицу, она ударилась головой о стену вагона.

В суде мужчина признал вину, но заявил, что не хотел причинить вред женщине. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП — мелкое хулиганство.

