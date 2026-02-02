 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро

В Москве задержали мужчину за избиение пассажира и разбитое стекло в метро

В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро
Video

Полиция задержала мужчину, который ударил пассажира и разбил стекло вагона московского метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В вагоне метропоезда, следовавшего от станции «Каширская» до «Коломенской», между двумя пассажирами возник конфликт. Один из них ударил оппонента ногой в голову, после чего вышел на перрон. Когда двери закрылись, он подошел к ним и кулаком разбил стекло.

«Полицейские УВД на Московском метрополитене установили личность нападавшего и задержали его по адресу проживания в столице. Свою вину задержанный признал», — заявила Волк.

Возбуждены уголовные дела по ст. 116 и 214 УК (побои и вандализм). Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пенсионерку, которая напала на девушку в метро, оштрафовали
Общество

В ноябре 2025 года в московском метро пенсионерка напала на девушку на станции «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. В Сети появилось видео пострадавшей, которая рассказала, что женщина в метро схватила ее за волосы и несколько раз ударила о железный поручень вагона головой за отказ уступить место.

Позже полиция задержала пенсионерку, доставила ее в отделение и привлекла к ответственности по статье за мелкое хулиганство. Суд назначил ей штраф.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Москва метрополитен московское метро конфликт задержание побои
Материалы по теме
Пенсионерку, которая напала на девушку в метро, оштрафовали
Общество
В парижском метро мужчина с ножом напал на трех женщин
Общество
Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео Общество, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидера Образование, 13:48
В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год Политика, 13:41
A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра» Спорт, 13:41
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезъян Общество, 13:36
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Что ждет рынок легковых автомобилей в 2026 году Компании, 13:30
МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами Политика, 13:28
В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро Общество, 13:25
Турагенты сообщили о росте нового дешевого способа отдохнуть на Мальдивах Экономика, 13:18
Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney Бизнес, 13:15
Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве Политика, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10