В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро
Полиция задержала мужчину, который ударил пассажира и разбил стекло вагона московского метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В вагоне метропоезда, следовавшего от станции «Каширская» до «Коломенской», между двумя пассажирами возник конфликт. Один из них ударил оппонента ногой в голову, после чего вышел на перрон. Когда двери закрылись, он подошел к ним и кулаком разбил стекло.
«Полицейские УВД на Московском метрополитене установили личность нападавшего и задержали его по адресу проживания в столице. Свою вину задержанный признал», — заявила Волк.
Возбуждены уголовные дела по ст. 116 и 214 УК (побои и вандализм). Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ноябре 2025 года в московском метро пенсионерка напала на девушку на станции «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. В Сети появилось видео пострадавшей, которая рассказала, что женщина в метро схватила ее за волосы и несколько раз ударила о железный поручень вагона головой за отказ уступить место.
Позже полиция задержала пенсионерку, доставила ее в отделение и привлекла к ответственности по статье за мелкое хулиганство. Суд назначил ей штраф.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии