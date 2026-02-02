В Москве задержали мужчину за избиение пассажира и разбитое стекло в метро

В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро

Video

Полиция задержала мужчину, который ударил пассажира и разбил стекло вагона московского метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В вагоне метропоезда, следовавшего от станции «Каширская» до «Коломенской», между двумя пассажирами возник конфликт. Один из них ударил оппонента ногой в голову, после чего вышел на перрон. Когда двери закрылись, он подошел к ним и кулаком разбил стекло.

«Полицейские УВД на Московском метрополитене установили личность нападавшего и задержали его по адресу проживания в столице. Свою вину задержанный признал», — заявила Волк.

Возбуждены уголовные дела по ст. 116 и 214 УК (побои и вандализм). Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре 2025 года в московском метро пенсионерка напала на девушку на станции «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. В Сети появилось видео пострадавшей, которая рассказала, что женщина в метро схватила ее за волосы и несколько раз ударила о железный поручень вагона головой за отказ уступить место.

Позже полиция задержала пенсионерку, доставила ее в отделение и привлекла к ответственности по статье за мелкое хулиганство. Суд назначил ей штраф.