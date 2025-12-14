В Химках возбудили уголовное дело против мужчины, избившего дочь в магазине

В Химках возбудили дело против мужчины, избившего дочь в магазине

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

В Химках следственные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина несколько раз ударил кулаком по голове свою малолетнюю дочь в продуктовом магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент попал на видео, которое распространили в социальных сетях. На кадрах видно, что девочка упала на пол, в ситуацию вмешались очевидцы, однако мужчина продолжал вести себя агрессивно.

Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по ней грозит до трех лет лишения свободы.

В январе 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил ребенка в снег, по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на умышленное причинение вреда здоровью (ст. 156 УК и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК соответственно).

Косенко утверждал, что при съемке ролика в снег бросали куклу, его слова подтвердил адвокат Сергей Жорин.

В октябре 2025 года блогера переобъявили в розыск.