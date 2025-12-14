 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Химках возбудили дело против мужчины, избившего дочь в магазине

В Химках возбудили уголовное дело против мужчины, избившего дочь в магазине
Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press
Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

В Химках следственные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина несколько раз ударил кулаком по голове свою малолетнюю дочь в продуктовом магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент попал на видео, которое распространили в социальных сетях. На кадрах видно, что девочка упала на пол, в ситуацию вмешались очевидцы, однако мужчина продолжал вести себя агрессивно.

Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по ней грозит до трех лет лишения свободы.

Бросившего младенца в снег блогера повторно объявили в розыск
Общество
Сергей Косенко

В январе 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил ребенка в снег, по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на умышленное причинение вреда здоровью (ст. 156 УК и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК соответственно).

Косенко утверждал, что при съемке ролика в снег бросали куклу, его слова подтвердил адвокат Сергей Жорин.

В октябре 2025 года блогера переобъявили в розыск.

Антонина Сергеева
Подмосковье уголовное дело мужчина избиение ребенка несовершеннолетняя
