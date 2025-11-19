 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пенсионерку, которая напала на девушку в метро, оштрафовали

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене привлекли к ответственности пассажирку за нападение на девушку на станции «Волгоградский проспект».

Пенсионерку задержали, доставили в отделение и привлекли к ответственности по статье за мелкое хулиганство. Суд назначил ей штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Нападение произошло 9 ноября на станции метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Потом в Сети появилось видео девушки, которая рассказала, что женщина в метро схватила ее за волосы и несколько раз ударила об железный поручень вагона головой за отказ уступить место. Пострадавшая обратилась в полицию и за медицинской помощью. Вскоре личность нападавшей была установлена.

Суд арестовал пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в московском метро
Общество

Подобный случай произошел 9 ноября: пенсионерка столкнула на пути на станции «Таганская» 13-летнюю девочку. Пострадавшая жива. По данным следствия, женщина толкнула школьницу на пути «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Вскоре суд арестовал пенсионерку. Обвиняемая на судебном заседании утверждала, что не хотела причинить вред девочке. Она также возражала против своего ареста. Женщина призналась, что восприняла как личное оскорбление громкий смех и взгляд со стороны школьницы. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Анастасия Совкова
Метро штраф суд Москва
