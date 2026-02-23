 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Еще один российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Ижевска приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ижевска приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения также действуют в Самаре, Казани, Нижнекамске, Ульяновске, Пензе, Саратове, Ярославле и Калуге.

Меры были введены из соображений безопасности, добавила пресс-служба Росавиации.

Восьмой российский аэропорт приостановил полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

