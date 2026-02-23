В Воронеже временно пропадал свет из-за обломков «высокоскоростной цели»

Обломки «высокоскоростной цели» упали на один из энергообъектов в Воронеже, в результате в двух районах города возникли проблемы со светом. Над областью также сбили 14 дронов

В Воронеже обломки уничтоженной «высокоскоростной цели» упали на один из объектов энергетики, в двух районах по этой причине возникли краткосрочные проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, коммунальные службы уже устранили последствия атаки.

Всего за ночь в небе над городом и восемью районами области сбили 14 беспилотников и одну «высокоскоростную цель». Пострадавших нет.

Воронежская область регулярно подвергается атакам беспилотников, как и некоторые другие российские регионы. Ночью в Альметьевске (Татарстан) начался пожар на территории промзоны - там упали обломки дрона.

В ночь на 23 февраля массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и округ, сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Энергетическая инфраструктура получила серьезная повреждения, начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома.