Аэропорты Шереметьево и Внуково вновь ввели ограничения на полеты

Фото: РИА Новости

Аэропорты Внуково и Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Об ограничениях сообщили в 18:05 и 18:26 мск.

В столичном авиахабе Домодедово на момент публикации действуют ограничительные меры — прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Также полеты приостановил аэропорт Ярославля (Туношна), в регионе действует режим беспилотной опасности.

На момент публикации с начала суток 22 февраля на подлете к Москве перехватили и уничтожили 20 беспилотников.

Силы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск сбили над Россией 73 дрона ВСУ, из них больше всего беспилотников — 52 — уничтожили над Брянской областью. Над Белгородской областью сбили 18 дронов, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.