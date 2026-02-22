Аэропорты Шереметьево и Внуково вновь ввели ограничения на полеты
Аэропорты Внуково и Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Об ограничениях сообщили в 18:05 и 18:26 мск.
В столичном авиахабе Домодедово на момент публикации действуют ограничительные меры — прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Также полеты приостановил аэропорт Ярославля (Туношна), в регионе действует режим беспилотной опасности.
На момент публикации с начала суток 22 февраля на подлете к Москве перехватили и уничтожили 20 беспилотников.
Силы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск сбили над Россией 73 дрона ВСУ, из них больше всего беспилотников — 52 — уничтожили над Брянской областью. Над Белгородской областью сбили 18 дронов, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга