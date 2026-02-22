 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Аэропорты Шереметьево и Внуково вновь ввели ограничения на полеты

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Аэропорты Внуково и Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Об ограничениях сообщили в 18:05 и 18:26 мск.

В столичном авиахабе Домодедово на момент публикации действуют ограничительные меры — прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Также полеты приостановил аэропорт Ярославля (Туношна), в регионе действует режим беспилотной опасности.

ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
Политика
Фото:РИА Новости

На момент публикации с начала суток 22 февраля на подлете к Москве перехватили и уничтожили 20 беспилотников.

Силы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск сбили над Россией 73 дрона ВСУ, из них больше всего беспилотников — 52 — уничтожили над Брянской областью. Над Белгородской областью сбили 18 дронов, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Внуково Шереметьево ограничения Москва беспилотники
Материалы по теме
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10
Политика
Над четырьмя регионами России за шесть часов сбили 73 дрона
Политика
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 19:35
Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде Спорт, 19:33
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Bloomberg рассказал о новом козыре Китая в преддверии переговоров с США Политика, 19:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:17
Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ Спорт, 19:09
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года Спорт, 18:59
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:55
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране Политика, 18:51
Во всех аэропортах Москвы второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 18:50
Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился» Город, 18:39
Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы Политика, 18:39