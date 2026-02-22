В Ярославле объявили опасность дронов и приостановили рейсы в аэропорту

Фото: Василий Мартынов / Wikipedia

Аэропорт Ярославля (Туношна) ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

О мерах написали в 17:33 мск. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Менее часа назад глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил в телеграм-канале о режиме беспилотной опасности в регионе. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и до отбоя сигнала соблюдать меры безопасности и укрыться дома или в ближайших зданиях.

Учреждения региона работают в штатном режиме, добавил Евраев.

Материал дополняется