В Ярославле объявили опасность дронов и приостановили рейсы в аэропорту
Аэропорт Ярославля (Туношна) ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
О мерах написали в 17:33 мск. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Менее часа назад глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил в телеграм-канале о режиме беспилотной опасности в регионе. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и до отбоя сигнала соблюдать меры безопасности и укрыться дома или в ближайших зданиях.
Учреждения региона работают в штатном режиме, добавил Евраев.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга