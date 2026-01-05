ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
Силы ПВО сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
Разница между двумя сообщениями об отраженных атаках составила около 7 минут. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.
Ранее ограничения на взлет и посадку самолетов ввели в двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковском.
