ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

Фото: РИА Новости

Силы ПВО сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Разница между двумя сообщениями об отраженных атаках составила около 7 минут. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

Ранее ограничения на взлет и посадку самолетов ввели в двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковском.