Военная операция на Украине⁠,
0

Над четырьмя регионами России за шесть часов сбили 73 дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск сбили над Россией 73 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего их уничтожили над Брянской областью — 52. Кроме того, над Белгородской областью перехватили 18 беспилотников, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.

Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах
Политика
Фото:Минобороны России

Утром глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара дрона ранения получил мирный житель. Мужчину госпитализировали.

Вскоре губернатор Белгородской области сообщил о погибшем при ударе украинского беспилотника по автомобилю в Волоконовском округе. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны ПВО атака дронов беспилотники
