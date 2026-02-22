Над четырьмя регионами России за шесть часов сбили 73 дрона
Дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск сбили над Россией 73 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего их уничтожили над Брянской областью — 52. Кроме того, над Белгородской областью перехватили 18 беспилотников, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.
Утром глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара дрона ранения получил мирный житель. Мужчину госпитализировали.
Вскоре губернатор Белгородской области сообщил о погибшем при ударе украинского беспилотника по автомобилю в Волоконовском округе. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.
