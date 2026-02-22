 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

До 20 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Система ПВО сбила еще шесть дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Чуть ранее он рассказал о еще одном сбитом дроне, а позднее — еще о двух.

Собянин на протяжении последних часов сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к Москве. Ранее их число достигло 11, к настоящему моменту оно выросло до 20.

На фоне атаки дронов действуют ограничения на прием и выпуск рейсов в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в авиахабе Ярославля (Туношна). Аэропорт Домодедово осуществляет прием и выпуск воздушных судов по согласованию.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10
Политика
Фото:Минобороны России

До этого украинские беспилотники атаковали Москву неделю назад, 15 февраля.

Тогда столичный градоначальник сообщил в общей сложности о 19 сбитых дронах ВСУ, на фоне налета беспилотников действовали ограничительные меры в аэропортах Внуково и Домодедово.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Сергей Собянин атака дронов Москва беспилотники ПВО
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник
Политика
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10
Политика
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 19:35
Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде Спорт, 19:33
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Bloomberg рассказал о новом козыре Китая в преддверии переговоров с США Политика, 19:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:17
Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ Спорт, 19:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года Спорт, 18:59
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:55
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране Политика, 18:51
Во всех аэропортах Москвы второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 18:50
Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился» Город, 18:39
Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы Политика, 18:39