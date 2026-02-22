До 20 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву
Система ПВО сбила еще шесть дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Чуть ранее он рассказал о еще одном сбитом дроне, а позднее — еще о двух.
Собянин на протяжении последних часов сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к Москве. Ранее их число достигло 11, к настоящему моменту оно выросло до 20.
На фоне атаки дронов действуют ограничения на прием и выпуск рейсов в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в авиахабе Ярославля (Туношна). Аэропорт Домодедово осуществляет прием и выпуск воздушных судов по согласованию.
До этого украинские беспилотники атаковали Москву неделю назад, 15 февраля.
Тогда столичный градоначальник сообщил в общей сложности о 19 сбитых дронах ВСУ, на фоне налета беспилотников действовали ограничительные меры в аэропортах Внуково и Домодедово.
