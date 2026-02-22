В трех аэропортах Москвы ввели прием рейсов по согласованию
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в четырех аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников чуть более часа действовали ограничения на прием и выпуск рейсов.
На момент публикации на подлете к столице перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ.
По данным Минобороны, силы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожили над Россией 73 украинских беспилотника самолетного типа.
Больше всего дронов — 52 — сбили над Брянской областью. Над Белгородской областью уничтожили 18 беспилотников, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.
