В трех аэропортах Москвы ввели прием рейсов по согласованию

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево ввели прием рейсов по согласованию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в четырех аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников чуть более часа действовали ограничения на прием и выпуск рейсов.

На момент публикации на подлете к столице перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ.

По данным Минобороны, силы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожили над Россией 73 украинских беспилотника самолетного типа.

Больше всего дронов — 52 — сбили над Брянской областью. Над Белгородской областью уничтожили 18 беспилотников, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.