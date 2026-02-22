 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В трех аэропортах Москвы ввели прием рейсов по согласованию

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево ввели прием рейсов по согласованию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в четырех аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников чуть более часа действовали ограничения на прием и выпуск рейсов.

На момент публикации на подлете к столице перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10
Политика
Фото:Минобороны России

По данным Минобороны, силы ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожили над Россией 73 украинских беспилотника самолетного типа.

Больше всего дронов — 52 — сбили над Брянской областью. Над Белгородской областью уничтожили 18 беспилотников, еще два — над Калужской и один — над Курской областью.

