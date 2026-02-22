Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10

Отражена атака еще трех беспилотников, общее число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 11. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимают и не отправляют рейсы

Фото: Минобороны России

Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Спустя семь минут Собянин рассказал о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

До этого глава города сообщил в общей сложности о восьми сбитых на подлете к столице дронах менее чем за 40 минут.

Во всех аэропортах столичного авиаузла действуют ограничения на прием и выпуск рейсов.

В предыдущий раз Москву атаковали дроны неделю назад, 15 февраля. За этот день Собянин сообщил в общей сложности о 19 сбитых беспилотниках. На этом фоне ограничительные меры действовали в аэропортах Внуково и Домодедово.