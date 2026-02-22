 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Отражена атака еще трех беспилотников, общее число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 11. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимают и не отправляют рейсы
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Спустя семь минут Собянин рассказал о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву. 

До этого глава города сообщил в общей сложности о восьми сбитых на подлете к столице дронах менее чем за 40 минут.

В четырех московских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Антон Беркасов / РБК

Во всех аэропортах столичного авиаузла действуют ограничения на прием и выпуск рейсов. 

В предыдущий раз Москву атаковали дроны неделю назад, 15 февраля. За этот день Собянин сообщил в общей сложности о 19 сбитых беспилотниках. На этом фоне ограничительные меры действовали в аэропортах Внуково и Домодедово

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин Москва атака дронов ПВО
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner Бизнес, 16:27
Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026 Спорт, 16:17
Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады Спорт, 16:14
Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове Политика, 16:11
Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады Спорт, 16:07
В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток Политика, 16:06
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Маск ответил на вопрос о счастье Политика, 15:56
Россиянку дисквалифицировали за чужие лыжи. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:55
Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas Общество, 15:55
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10 Политика, 15:53
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 15:46
The Times рассказала, в чем Украина уступает России в зоне конфликта Политика, 15:44