Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Спустя семь минут Собянин рассказал о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.
До этого глава города сообщил в общей сложности о восьми сбитых на подлете к столице дронах менее чем за 40 минут.
Во всех аэропортах столичного авиаузла действуют ограничения на прием и выпуск рейсов.
В предыдущий раз Москву атаковали дроны неделю назад, 15 февраля. За этот день Собянин сообщил в общей сложности о 19 сбитых беспилотниках. На этом фоне ограничительные меры действовали в аэропортах Внуково и Домодедово.
