 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник

Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 71 беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Дежурные средства ПВО в период с 14:00 до 16:00 мск перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 29 БПЛА сбили над Брянской областью, 15 — над Московским регионом, в том числе 11 беспилотников, летевших на Москву, еще 15 — над Калужской областью. Над Белгородской областью уничтожили восемь БПЛА, над Тульской — два, по одному — над Курской и Тверской областями.

Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах
Политика
Фото:Минобороны России

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о ракетной атаке на Белгород и Белгородский округ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Над четырьмя регионами России за шесть часов сбили 73 дрона
Политика
Фото:Минобороны России

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
беспилотники БПЛА Минобороны Россия Украина ВСУ
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об ударе по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10
Политика
Над четырьмя регионами России за шесть часов сбили 73 дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В Ярославле объявили опасность дронов и приостановили рейсы в аэропорту Политика, 17:50
Канадцы сравняли счет в хоккейном финале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:45
ЦСКА по пенальти обыграл «Спартак» и стал обладателям Кубка легенд Спорт, 17:43
Посольство России ответило на требование Сеула снять баннер о победе Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф КХЛ Спорт, 17:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В трех аэропортах Москвы ввели прием рейсов по согласованию Политика, 17:30
На северо-востоке Москвы загорелось здание на реконструкции Общество, 17:28
Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник Политика, 17:21
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину Политика, 17:13
Делал «соковыжималку» из бизнеса: от каких руководителей бегут сотрудники Образование, 17:06
Немка Хенниг отреагировала на ситуацию со взявшей ее лыжи Непряевой Спорт, 17:02