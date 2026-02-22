Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник
Дежурные средства ПВО в период с 14:00 до 16:00 мск перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, 29 БПЛА сбили над Брянской областью, 15 — над Московским регионом, в том числе 11 беспилотников, летевших на Москву, еще 15 — над Калужской областью. Над Белгородской областью уничтожили восемь БПЛА, над Тульской — два, по одному — над Курской и Тверской областями.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о ракетной атаке на Белгород и Белгородский округ. По предварительным данным, пострадавших нет.
