Все четыре аэропорта Москвы возобновили полеты
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево возобновили прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
О снятии мер Росавиация написала в 16:40 мск, ограничения действовали чуть более часа, с 15:25 мск.
На момент публикации на подлете к Москве перехватили и уничтожили 11 беспилотников.
До этого украинские беспилотники атаковали столицу неделю назад, 15 февраля. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 19 уничтоженных дронах ВСУ. На фоне атаки столичные аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничительные меры.
