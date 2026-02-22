Все четыре аэропорта Москвы возобновили полеты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево возобновили прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

О снятии мер Росавиация написала в 16:40 мск, ограничения действовали чуть более часа, с 15:25 мск.

На момент публикации на подлете к Москве перехватили и уничтожили 11 беспилотников.

До этого украинские беспилотники атаковали столицу неделю назад, 15 февраля. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 19 уничтоженных дронах ВСУ. На фоне атаки столичные аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничительные меры.