В четырех московских аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.
Представители Шереметьево уточнили, что в периметре воздушного пространства введены ограничения из-за действия сигнала «ковер». Возможны корректировки в расписании полетов, предупредили там.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили летевшие на Москву беспилотники. Менее чем за час на подлете к Москве сбили 10 дронов.
В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитых на подлете к Москве беспилотниках 15 февраля. В тот день в общей сложности были сбиты 19 дронов. На этом фоне в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и отправку рейсов.
