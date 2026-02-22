В четырех московских аэропортах ввели ограничения на полеты

Все московские аэропорты — Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово — временно не принимают и не выпускают самолеты. Меры были введены на фоне сообщений о перехвате 10 дронов около столицы

Фото: Антон Беркасов / РБК

В аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Представители Шереметьево уточнили, что в периметре воздушного пространства введены ограничения из-за действия сигнала «ковер». Возможны корректировки в расписании полетов, предупредили там.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили летевшие на Москву беспилотники. Менее чем за час на подлете к Москве сбили 10 дронов.

В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитых на подлете к Москве беспилотниках 15 февраля. В тот день в общей сложности были сбиты 19 дронов. На этом фоне в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и отправку рейсов.