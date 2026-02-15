Во Внуково ввели временные ограничения
Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с ответственными органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации ведомства.
Незадолго до этого, в 09:48 мск, прием и отправку воздушных судов приостановил аэропорт Калуги (Грабцево). На момент подготовки материала меры, принятые в отношении авиагавани, продолжают действовать.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»