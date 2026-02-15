 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Во Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: Внуково временно принимает и отправляют рейсы по согласованию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с ответственными органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации ведомства.

Росавиация показала работу аэродромных служб Москвы во время снегопада
Общество

Незадолго до этого, в 09:48 мск, прием и отправку воздушных судов приостановил аэропорт Калуги (Грабцево). На момент подготовки материала меры, принятые в отношении авиагавани, продолжают действовать.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Лента новостей
