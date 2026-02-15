Во Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: Внуково временно принимает и отправляют рейсы по согласованию

Фото: Олег Елков / ТАСС

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с ответственными органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации ведомства.

Незадолго до этого, в 09:48 мск, прием и отправку воздушных судов приостановил аэропорт Калуги (Грабцево). На момент подготовки материала меры, принятые в отношении авиагавани, продолжают действовать.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.