Кличко выдержал паузу в ответ на вопрос о доверии Трампу

Кличко с паузой в 13 секунд ответил Sky News на вопрос о доверии Трампу

Виталий Кличко (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко выдержал паузу перед ответом ведущему телеканала Sky News на вопрос о доверии американскому президенту Дональду Трампу. Фрагмент телепередачи Sunday Morning with Trevor Phillips опубликован на странице канала на YouTube.

Пауза, в течение которой мэр столицы Украины молчал и пару раз улыбнулся, составила около 13 секунд.

«Я стараюсь ему доверять, но иногда я не понимаю четко посылы президента Трампа по поводу мира на Украине», — ответил мэр столицы Украины Трэвору Филлипсу на вопрос о том, доверяет ли он Трампу.

Также Кличко отметил, что поддержка США «критически важна» для Киева.

В середине февраля Кличко в интервью Financial Times заявил, что вопрос сохранения Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, США оказывают давление на Киев с целью добиться согласия на невыгодные условия урегулирования.

Трамп в декабре говорил, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, их предоставление он назвал необходимым фактором для достижения прекращения конфликта. Президент Украины на прошлой неделе сообщил, что США, как и Россия, требуют вывода украинских сил из Донбасса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.