 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко выдержал паузу в ответ на вопрос о доверии Трампу

Кличко с паузой в 13 секунд ответил Sky News на вопрос о доверии Трампу
Сюжет
Военная операция на Украине
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко выдержал паузу перед ответом ведущему телеканала Sky News на вопрос о доверии американскому президенту Дональду Трампу. Фрагмент телепередачи Sunday Morning with Trevor Phillips опубликован на странице канала на YouTube.

Пауза, в течение которой мэр столицы Украины молчал и пару раз улыбнулся, составила около 13 секунд.

«Я стараюсь ему доверять, но иногда я не понимаю четко посылы президента Трампа по поводу мира на Украине», — ответил мэр столицы Украины Трэвору Филлипсу на вопрос о том, доверяет ли он Трампу.

Также Кличко отметил, что поддержка США «критически важна» для Киева.

FT сообщила об угрозе кредиту Киеву от МВФ на $8 млрд из-за вето Венгрии
Политика
Фото:Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

В середине февраля Кличко в интервью Financial Times заявил, что вопрос сохранения Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, США оказывают давление на Киев с целью добиться согласия на невыгодные условия урегулирования.

Трамп в декабре говорил, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, их предоставление он назвал необходимым фактором для достижения прекращения конфликта. Президент Украины на прошлой неделе сообщил, что США, как и Россия, требуют вывода украинских сил из Донбасса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Виталий Кличко Дональд Трамп Украина США интервью
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Кремле назвали процесс переговоров по Украине сложным и рабочим
Политика
The Times рассказала, в чем Украина уступает России в зоне конфликта
Политика
Уиткофф пообещал «хорошие новости» по решению конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В Ярославле объявили опасность дронов и приостановили рейсы в аэропорту Политика, 17:50
Канадцы сравняли счет в хоккейном финале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:45
ЦСКА по пенальти обыграл «Спартак» и стал обладателям Кубка легенд Спорт, 17:43
Посольство России ответило на требование Сеула снять баннер о победе Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф КХЛ Спорт, 17:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В трех аэропортах Москвы ввели прием рейсов по согласованию Политика, 17:30
На северо-востоке Москвы загорелось здание на реконструкции Общество, 17:28
Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник Политика, 17:21
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину Политика, 17:13
Делал «соковыжималку» из бизнеса: от каких руководителей бегут сотрудники Образование, 17:06
Немка Хенниг отреагировала на ситуацию со взявшей ее лыжи Непряевой Спорт, 17:02