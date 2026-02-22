FT сообщила об угрозе кредиту Киеву от МВФ на $8 млрд из-за вето Венгрии

Это объясняется тем, что программа МВФ напрямую зависит от кредита в €90 млрд, который Украина должна получить от ЕС. Поэтому ее реализация может быть поставлена под сомнение из-за возможного вето со стороны Венгрии

Решение Венгрии заблокировать выделение кредита Киеву на сумму €90 млрд от Евросоюза может повлиять на еще не утвержденный кредит Украине в размере более $8 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает газета Financial Times.

Это связано с тем, что программа МВФ обусловлена получением Украиной кредита ЕС, поэтому она может оказаться под угрозой из-за венгерского вето.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине. Для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддержит выделение кредита Украине, если будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории. Российская нефть не поступает в Венгрию по этому трубопроводу с 27 января. Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе» по политическим причинам.

На предыдущей неделе, 11 февраля, председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что Европарламент утвердил выделение кредита Украине в размере €90 млрд. За это решение проголосовали 458 депутатов, против — 140, 44 воздержались.

