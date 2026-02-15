Кличко заявил, что вопрос выживания Украины остается «открытым»

Кличко рассказал о тяжелом положении Украины. По его словам, страна оказалась между молотом и наковальней: Россия усилила свои удары, а США — политическое давление

Киев, Украина (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Financial Times (FT). По словам Кличко, Россия усиливает удары, а США оказывают давление на Украину, чтобы власти согласились на невыгодные условия прекращения конфликта.

«Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — остается открытым», — заявил Кличко.

По словам мэра украинской столицы, активизировались удары по объектам в Киеве, что привело к повреждению крупнейших электростанций региона, от которых зависит центральное отопление Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кличко описал работу коммунальных и аварийных служб как игру «прихлопни крота» (game of whack-a-mole — имеется в виду аркадная игра, где игрок молотком бьет по вылезающим из нор кротам. После одного попадание по кроту вылезает новый и так далее до окончания раунда. — РБК) с высокими ставками. Все новые и новые удары приводят к отключениям электричества, водоснабжения и отопления, службы устраняют проблему, объясняет мэр города, а затем новый удар вынуждает начинать ремонт «с нуля».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 14 февраля, сказал, что «немного» чувствует давление со стороны американского лидера Дональда Трампа. По словам Зеленского, Киев понимает сигналы Вашингтона.

Одним из наиболее сложных вопросов трехсторонних переговоров в Абу-Даби считается территориальный. Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев заявляет о нежелании отказываться от претензий на территории и приоритете для него принципа «стоим, где стоим». Российская сторона называла территориальный вопрос принципиальным.

США давали Украине понять, что получение ею гарантий безопасности, которые Зеленский называет необходимыми, зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России.

Президент России Владимир Путин называл Донбасс исторической территорией страны, которую она вернет — военным или иным путем.