Маск ответил на вопрос о счастье

Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск нечасто испытывает чувство счастья. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

«Я редко бываю счастлив», — ответил бизнесмен в комментарии к посту пользователя Kekius_Sage, задавшего вопрос, счастливее ли Маск, чем остальные, или он просто «громче остальных».

В начале февраля Маск, чье состояние на тот момент впервые в истории превысило $800 млрд, согласился с утверждением о том, что «счастье за деньги не купишь».

Издание Forbes оценило его состояние на 4 февраля 2026 года в $843,8 млрд.