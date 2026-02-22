Маск ответил на вопрос о счастье
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск нечасто испытывает чувство счастья. Об этом миллиардер написал в соцсети X.
«Я редко бываю счастлив», — ответил бизнесмен в комментарии к посту пользователя Kekius_Sage, задавшего вопрос, счастливее ли Маск, чем остальные, или он просто «громче остальных».
В начале февраля Маск, чье состояние на тот момент впервые в истории превысило $800 млрд, согласился с утверждением о том, что «счастье за деньги не купишь».
Издание Forbes оценило его состояние на 4 февраля 2026 года в $843,8 млрд.
