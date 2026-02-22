 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Маск ответил на вопрос о счастье

Маск: я нечасто счастлив
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск нечасто испытывает чувство счастья. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

«Я редко бываю счастлив», — ответил бизнесмен в комментарии к посту пользователя Kekius_Sage, задавшего вопрос, счастливее ли Маск, чем остальные, или он просто «громче остальных».

Состояние Илона Маска превысило ВВП 169 стран мира. Инфографика
Экономика

В начале февраля Маск, чье состояние на тот момент впервые в истории превысило $800 млрд, согласился с утверждением о том, что «счастье за деньги не купишь».

Издание Forbes оценило его состояние на 4 февраля 2026 года в $843,8 млрд.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Илон Маск США соцсети счастье
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
