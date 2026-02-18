 Перейти к основному контенту
0

Маск в шутку предложил Netflix снять сериал с собой в роли темнокожего

Илон Маск в шутку предложил Netflix снять сериал с собой в роли темнокожего

Американский миллиардер Илон Маск (его состояние по оценке Forbes $844,4 млрд) предложил Netflix снять про себя сериал, в котором он был бы темнокожим.

Маск в Х ответил на пост с фейковой картинкой, изображающей бизнесмена в виде темнокожего человека. На постере написано «Илон Маск — оригинальный сериал Netflix». «Пожалуйста, сделай это, это было бы просто невероятно», — ответил Маск на твит, добавив также два смеющихся смайла.

В октябре 2025 года Илон Маск призвал своих подписчиков отменить подписки на сервис, заявив, что платформа продвигает «трансгендерную повестку» («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и вредный контент для детей.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Общество
Илон Маск

Он призвал в X «отменить Netflix ради здоровья ваших детей» после распространения критических постов о детском анимационном сериале Dead End: Paranormal Park, где есть трансгендерный персонаж, и критики его создателя, уточняет CNBC.

Маск также подтвердил, что сам отменил подписку, и повторно публиковал сообщения, призывающие к бойкоту сервиса.

Netflix не давал официальных комментариев по этому спору.

Изображение фейк-постера Netflix с темнокожим Маском — это вирусный интернет‑мем. Пользователи Х сравнивают лицо темнокожего Маска с актером Терренсом Ховардом.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Илон Маск Netflix
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
