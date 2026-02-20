Маск посчитал, сколько налогов заплатит за всю жизнь

Маск заявил, что до конца жизни заплатит $500 млрд в качестве налогов

Маск посчитал, что до своей смерти выплатит $500 млрд налогов. До этого он назвал себя крупнейшим налогоплательщиком-физлицом и предложил налоговой службе дать ему трофей. NYT писала, что SpaceX недоплачивает налоги за счет льгот

Илон Маск (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times)

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что за всю свою жизнь, предположительно, заплатит налогов на $500 млрд. Об этом он написал в X.

«Я, наверное, выплачу до момента смерти $500 млрд налогов», — заявил Маск, не уточнив, как именно он рассчитал эту цифру.

Ранее бизнесмен назвал себя крупнейшим налогоплательщиком-физлицом в истории человечества. Он отметил, что уже заплатил налогов на общую сумму более $10 млрд.

«Я думал, что налоговая служба пришлет мне какой-нибудь небольшой трофей», — сказал Маск.

Маск является богатейшим человеком в мире по версии Forbes, издание оценивает его состояние в $843,8 млрд.

В январе Маск заявил, что однажды заплатил столько налогов, что у Налогового управления США завис компьютер. «Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — говорил тогда предприниматель.

В 2021-м Маск утверждал, что заплатит по итогам года более $11 млрд налогов. Тогда он называл это рекордным налоговым платежом в истории Соединенных Штатов.

В августе 2025 года The New York Times (NYT) писала, что SpaceX Маска, при том что более чем за два десятилетия своего существования получила государственные контракты на миллиарды долларов, на самом деле платила минимальные или вообще не платила федеральные налоги на прибыль.

По данным газеты, компания воспользовалась льготой, чтобы ее убытки ($5 млрд на конец 2021-го) были зачтены в счет будущих налоговых платежей. Льготы используются для поддержки компании в трудные времена, но в случае со SpaceX это было «странным», поскольку «это явно не предназначалось для компании, которая так успешно развивается», говорил один из опрошенных NYT экспертов.