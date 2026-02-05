Маск: тот, кто сказал «счастье за деньги не купишь», точно знал, о чем говорил

Маск согласился, что счастье за деньги не купишь

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск, чье состояние впервые в истории превысило $800 млрд, согласился с тем, что «счастье за деньги не купишь». Об этом он написал в соцсети X.

«Тот, кто сказал «счастье за деньги не купишь», точно знал, о чем говорил», — отметил Маск.

4 февраля стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $800 млрд. Это произошло после того, как ракетная корпорация Маска SpaceX приобрела его же компанию xAI. По оценке Forbes, это увеличило состояние бизнесмена на $84 млрд — до $852 млрд.