Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
Американский предприниматель Илон Маск, чье состояние впервые в истории превысило $800 млрд, согласился с тем, что «счастье за деньги не купишь». Об этом он написал в соцсети X.
«Тот, кто сказал «счастье за деньги не купишь», точно знал, о чем говорил», — отметил Маск.
4 февраля стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $800 млрд. Это произошло после того, как ракетная корпорация Маска SpaceX приобрела его же компанию xAI. По оценке Forbes, это увеличило состояние бизнесмена на $84 млрд — до $852 млрд.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ