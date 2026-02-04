Состояние Илона Маска превысило ВВП 169 стран мира. Инфографика

Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $800 млрд. Это больше ВВП Бельгии или Аргентины и лишь в 1,8 раза меньше, чем ВВП Турции. Какое положение занимает состояние Маска в сравнении с ВВП стран — в инфографике РБК

Состояние Илона Маска днем 4 февраля достигло $852,5 млрд, что сделало бизнесмена первым человеком в истории, богатство которого превысило $800 млрд (к вечеру того же дня оно упало до $851,6 млрд). Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке Forbes, почти в три раза уступает богатству Маска.

Очередной рост состояния Маска произошел после того, как его ракетная корпорация SpaceX приобрела его же компанию xAI, специализирующуюся на разработке искусственного интеллекта. За полтора месяца до этого Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд.

Богатство Маска настолько велико, что оно превосходит ВВП почти 90% стран мира, в том числе Бельгии ($716,98 млрд), ОАЭ ($569,1 млрд) и Украины ($209,71 млрд). По объему валового внутреннего продукта состояние Маска превосходят лишь 22 страны: