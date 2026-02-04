 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК⁠,
0

Состояние Илона Маска превысило ВВП 169 стран мира. Инфографика

Состояние Илона Маска превысило ВВП 169 стран мира
Сюжет
Инфографика РБК
Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $800 млрд. Это больше ВВП Бельгии или Аргентины и лишь в 1,8 раза меньше, чем ВВП Турции. Какое положение занимает состояние Маска в сравнении с ВВП стран — в инфографике РБК

Состояние Илона Маска днем 4 февраля достигло $852,5 млрд, что сделало бизнесмена первым человеком в истории, богатство которого превысило $800 млрд (к вечеру того же дня оно упало до $851,6 млрд). Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке Forbes, почти в три раза уступает богатству Маска.

Очередной рост состояния Маска произошел после того, как его ракетная корпорация SpaceX приобрела его же компанию xAI, специализирующуюся на разработке искусственного интеллекта. За полтора месяца до этого Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
Бизнес
Илон Маск

Богатство Маска настолько велико, что оно превосходит ВВП почти 90% стран мира, в том числе Бельгии ($716,98 млрд), ОАЭ ($569,1 млрд) и Украины ($209,71 млрд). По объему валового внутреннего продукта состояние Маска превосходят лишь 22 страны:

  • США — $30,62 трлн
  • Китай — $19,4 трлн
  • Германия — $5,01 трлн
  • Япония — $4,28 трлн
  • Индия — $4,13 трлн
  • Великобритания — $3,96 трлн
  • Франция — $3,36 трлн
  • Италия — $2,54 трлн
  • Россия — $2,54 трлн
  • Канада — $2,28 трлн
  • Бразилия — $2,26 трлн
  • Испания — $1,89 трлн
  • Мексика — $1,86 трлн
  • Южная Корея — $1,86 трлн
  • Австралия — $1,83 трлн
  • Турция — $1,57 трлн
  • Индонезия — $1,44 трлн
  • Нидерланды — $1,32 трлн
  • Саудовская Аравия — $1,27 трлн
  • Польша — $1,04 трлн
  • Швейцария — $1 трлн
  • Тайвань (Китай) — $884,4 млрд

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
При участии
Кирилл Соколов
Илон Маск SpaceX xAI рейтинг Forbes миллиардеры богатство ВВП
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Ларри Пейдж фото
Ларри Пейдж
программист, бизнесмен, сооснователь Google
26 марта 1973 года
