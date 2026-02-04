Состояние Илона Маска превысило ВВП 169 стран мира. Инфографика
Состояние Илона Маска днем 4 февраля достигло $852,5 млрд, что сделало бизнесмена первым человеком в истории, богатство которого превысило $800 млрд (к вечеру того же дня оно упало до $851,6 млрд). Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке Forbes, почти в три раза уступает богатству Маска.
Очередной рост состояния Маска произошел после того, как его ракетная корпорация SpaceX приобрела его же компанию xAI, специализирующуюся на разработке искусственного интеллекта. За полтора месяца до этого Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд.
Богатство Маска настолько велико, что оно превосходит ВВП почти 90% стран мира, в том числе Бельгии ($716,98 млрд), ОАЭ ($569,1 млрд) и Украины ($209,71 млрд). По объему валового внутреннего продукта состояние Маска превосходят лишь 22 страны:
- США — $30,62 трлн
- Китай — $19,4 трлн
- Германия — $5,01 трлн
- Япония — $4,28 трлн
- Индия — $4,13 трлн
- Великобритания — $3,96 трлн
- Франция — $3,36 трлн
- Италия — $2,54 трлн
- Россия — $2,54 трлн
- Канада — $2,28 трлн
- Бразилия — $2,26 трлн
- Испания — $1,89 трлн
- Мексика — $1,86 трлн
- Южная Корея — $1,86 трлн
- Австралия — $1,83 трлн
- Турция — $1,57 трлн
- Индонезия — $1,44 трлн
- Нидерланды — $1,32 трлн
- Саудовская Аравия — $1,27 трлн
- Польша — $1,04 трлн
- Швейцария — $1 трлн
- Тайвань (Китай) — $884,4 млрд
