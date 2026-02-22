Москвичей предупредили о метели и снежных накатах на дорогах

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в ближайшие часы и до конца суток ожидается снег и метель, а также усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного городского хозяйства.

«Ожидаемые погодные условия могут привести к образованию снежных накатов и гололедицы», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом автомобили. Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне на фоне прогнозируемых усиления ветра и гололедицы на дорогах Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Действие предупреждения продлится до 23 февраля.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.

Ранее, 19 февраля, Москву накрыл мощный снежный циклон «Валли». Он привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. 20 и 21 февраля метеорологическая служба МГУ и метеостанция ВДНХ зафиксировали рекорды снежного покрова — за 72 года и 60 лет соответственно.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила в эфире Радио РБК, что циклон ушел на север страны.