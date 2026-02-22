 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Москвичей предупредили о метели и снежных накатах на дорогах

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в ближайшие часы и до конца суток ожидается снег и метель, а также усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного городского хозяйства.

«Ожидаемые погодные условия могут привести к образованию снежных накатов и гололедицы», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом автомобили. Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В Москве за сутки выпало 64% месячной нормы снега
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне на фоне прогнозируемых усиления ветра и гололедицы на дорогах Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Действие предупреждения продлится до 23 февраля.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.

Ранее, 19 февраля, Москву накрыл мощный снежный циклон «Валли». Он привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. 20 и 21 февраля метеорологическая служба МГУ и метеостанция ВДНХ зафиксировали рекорды снежного покрова — за 72 года и 60 лет соответственно.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила в эфире Радио РБК, что циклон ушел на север страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Полина Дуганова
снегопад в Москве метель погода в Москве
Материалы по теме
Москвичам спрогнозировали снег с дождем и нулевые температуры
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Центральной России
Общество
Синоптики рассказали, ждать ли москвичам второго потепления в феврале
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулировали за чужие лыжи Спорт, 15:00
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Петербурга с борта МКС Общество, 14:55
В России обновили ГОСТ на растворимый кофе Общество, 14:44
Побеждает серость. Почему из компаний увольняют сильных, а не слабых Образование, 14:36
Шесть регионов Украины частично обесточены Политика, 14:31
Россиянка взяла чужие лыжи. Что происходит в последний день Олимпиады Спорт, 14:30
Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд Спорт, 14:29
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Дарья Непряева стала 11-й в марафоне на Олимпиаде Спорт, 14:27
В Кремле назвали процесс переговоров по Украине сложным и рабочим Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
В Москве зафиксирован третий подряд рекорд высоты снежного покрова Город, 14:14
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве Политика, 14:08
Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото Спорт, 14:05
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева Политика, 14:03