Общество⁠,
0

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым усилением ветра и гололедицы на дорогах. Предупреждение начнет действовать с 9:00 мск воскресенья, 22 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным синоптиков, днем 22 февраля в столице и области ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. По информации сервиса «Яндекс Погода», столбики термометров поднимутся до минус 2 градусов. В столице будет идти снег.

Кроме того, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Предупреждение об опасности будет действовать до 21:00 мск понедельника, 23 февраля.

В Москве за сутки выпало 64% месячной нормы снега
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.

Существенное изменение погоды в Москве ожидается в начале следующей недели — 23 и 24 февраля. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, циклон «Валли» ушел на север страны, однако в столичном регионе и соседних областях сохраняется облачная погода, временами со снегом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Москва Московская область желтый уровень Погода ветер гололед
